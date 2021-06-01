الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تطلق منصة جديدة

قرار من وزارة الصحة يشمل جميع المستشفيات

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم

تعميم من وزارة التربية والتعليم الى جميع المدارس

الصحة : عودة عمل العيادات الخارجية بنسبة 70%

رئيس هيئة الأركان المشتركة يصل بغداد

الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام

نقيب المطاعم لـ الوكيل: مع تطبيق كافة شروط فتح القطاعات

جلبة بعد بلاغ كاذب حول تسرب غاز في مدرسة بإربد

الأمن لـ الوكيل : مواطن حاول الانتحار بعمان وغادر فور الوصول إليه

الثلاثاء، 01-06-2021 11:26 ص

الأرض تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الخمسين عاماً الماضية

146836721545081827


الوكيل الإخباري - أفاد باحثون أن الأرض تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الخمسين عاماً الماضية ، ولكن في البداية يجب أن نفهم أن اليوم الأرضي هو عبارة عن 86400 ثانية، ما يعادل 24 ساعة ، وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة.

اضافة اعلان

عادةً، يتباطأ دورانها فعليا بحيث يزداد طول اليوم بنحو 1.8 ميلي ثانية في القرن، كمتوسط، الأمر الذي يعني أنه وقبل 600 مليون سنة كان اليوم يستمر لمدة 21 ساعة فقط. 


وفقاً لباحثين ، يرجع الاختلاف في طول النهار لعدة عوامل ، بما في ذلك تأثيرات المد والجزر للقمر والشمس ، اقتران اللب والوشاح داخل الأرض ، والتوزيع الكلي للكتلة على الكوكب ، كما قد تكون هنالك تأثيرات تؤثر على طول اليوم، وتأتي من النشاط الزلزالي والجليد والطقس والمحيطات والمجال المغناطيسي للأرض.

خلال عام 2020، توصل العلماء لاكتشاف مذهل ووجدوا أنه بدلاً من التباطؤ، بدأت الأرض تدور بشكل أسرع ، قائلين أنها تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الخمسين عاماً الماضية ، في الواقع، فإن أقصر 28 يوما على الإطلاق كانت خلال عام 2020. 


حتى اللحظة ، فإن العلماء ليسوا متأكدين للغاية من سبب تلك الزيادة في معدل دوران الأرض، لكن البعض اقترحوا أنه بسبب ذوبان الأنهار الجليدية خلال القرن العشرين، أو تراكم كميات كبيرة من المياه في نصف الكرة الشمالي ، ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن هذا التسارع هو بتأثير مؤقت وأن الأرض ستبدأ في التباطؤ مرة أخرى في المستقبل .


وبالإجابة عن تساؤل ما إذا كان يجب أن يساورنا القلق عن الوضع الحالي لسرعة دوران الأرض، يقول باحثون، نقلاً عن الموقع العلمي، إنه ورغم عدم تأثير المسألة على حياتنا اليومية، إلا أنه قد يكون بتأثير خطير على التكنولوجيا، مثل الأقمار الصناعية الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات ، التي تعتمد جميعاً على أنظمة توقيت دقيقة للغاية. 


بالمقابل، فإن مثل تلك المشكلات يمكن التغلب عليه في نهاية الأمر، ربما ببساطة عن طريق طرح ثانية كبيسة بدلاً من إضافة واحدة.


لذلك يجب أن نمتنع عن القلق، إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما كان قصر اليوم ناتجاً عن نشاط بشري.

 

المصدر- البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
130210

مطعم فرنسي يتحدى أصحاب القلوب الضعيفة بطريقة غريبة

Reggio-Emilia-City-Museums-Italy

إيطاليا تحافظ على آثارها بهذه الطريقة

مافيا

إيطاليا.. إطلاق سراح أحد أخطر زعماء المافيا الصقلية

عريس

ماذا فعل عريس بعد وفاة العروس أثناء حفل الزفاف في الهند؟

عريس

بسبب كورونا... عريس يقضي ليلة زفافه في زنزانة بألمانيا

خطوة-تقرب-مساعي-العثور-على-كنز-هتلر-المفقود-2

اقتراب العثور على كنز هتلر الذي اخفاه النازيون - صورة

أخبار متعلقة
خطوة-تقرب-مساعي-العثور-على-كنز-هتلر-المفقود-2

اقتراب العثور على كنز هتلر الذي اخفاه النازيون - صورة