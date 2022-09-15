الأمير هاري يمنع من إرتداء الزي العسكري خلال مراسم توديع الملكة إليزابيث..ما السبب؟

الوكيل الإخباري-تصدر خبر عدم السماح للأمير هاري بارتداء زيه العسكري خلال جنازة ومراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية وذلك لأنه لم يعد عضواً عاملاً في العائلة المالكة بحسب الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

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فعلى ما يبدو أن هذه الأخبار الصحيحة أثارت غضب الأمير هاري، فأصدر بياناً تحدث به عن الأمر وعن أهمية التركيز على الحدث الأهم، وهو جنازة الملكة إليزابيث.



وقد نشرت مجلة الأندبندنت البيان الذي صدر عن متحدث باسم الأمير هاري، وجاء فيه أنه سيرتدي بدلة صباحية بدلاً من العسكرية ويجب التركيز على حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.



وورد في البيان :" الأمير هاري سيرتدي بدلة صباحية عادية طوال مدة المناسبات الخاصة بتكريم جدته. لن يتم تصنيف خدمته العسكرية التي امتدت لعقد من خلال الزي الذي يرتديه ونحن نطلب بكل احترام أن يظل التركيز على حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية".





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