الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

محللون إسرائيليون: نتنياهو وزوجته ووزراء حكومته لا يستطيعون الخروج من بيوتهم

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

جيش الاحتلال يبحث مقترحا لما بعد حرب غزة

المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

مستشار نتنياهو يبرر بطريقة وقحة تجريد المعتقلين من ملابسهم

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 11:56 ص

التف حول اصبعها خصلة من شعر والدتها... وهذه النتيجة في احدى الدول

65c10DoSRluEk439OuVkEEWJv7Up0Hw5cFuDxje8@md


الوكيل الإخباري - كادت رضيعة أن تفقد إصبع قدمها بعد أن انقطعت الدورة الدموية لديها بسبب خصلة من الشعر كانت ملفوفة بإحكام حول الاصبع .

اضافة اعلان

 

وتقول لورا باولز إنها كانت تغير حفاض ابنتها سكايلاه-راي عندما لاحظت أن اصبع القدم الثاني في قدمها اليمنى كان منتفخًا وأحمر اللون.

ووفق موقع "ميرور"، تم نقل سكايلاه راي إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء أنها تعاني من أمر في صحتها، وهو عندما تلتف خصلات الشعر حول اصابع اليدين أو القدمين، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم. وتؤثر المتلازمة عادةً على الرضع والأطفال الصغار.

وقالت لورا، 31 عاما، إن اصبع قدم سكايلاه راي كان لا بد من وضع كريم عليه مرات عدة لمحاولة إزالة الشعر الملفوف بإحكام على قدمها الصغيرة، قبل أن يتم نزعه بالملاقط الجراحية.

 

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نهنهنهن

القطط 'النووية' تثير الفزع في منطقة بريطانية.. ما القصة؟

24-11-22-239792599

8 كلغ ذهب و 6 ملايين ليرة بحفل زفاف تثير الانتقادات في تركيا - صور

5305282

شاهد صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية

Doc-P-1139332-638377285471538284

لم يفتحوا له الباب.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني - فيديو

Doc-P-1138935-638376371791326859

بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

Doc-P-1138995-638376475009658674

إصابة إمرأة بسكتة دماغية بسبب فاتورة إشتراك المياه في إيطاليا