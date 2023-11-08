الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين بينهم سيدتان من نابلس

عيار21 و18.. اسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

الاحتلال يقتحم أبو ديس ويعتقل فلسطينيين

كبير مستشاري نتنياهو: يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها

الزعنون لـ برنامج الوكيل: الأطباء في غزة باتوا يتبعون مبدأ المفاضلة بسبب الاعداد الهائلة من الإصابات الحرجة

مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

صور لمستشفى الشيخ حمد بغزة تكشف كذب الرواية الإسرائيلية بشأن الأنفاق

9 شهداء بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال اليوم في غزة

عاجل

الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الأربعاء، 08-11-2023 09:38 ص

التلسكوب الفضائي ينشر أولى صوره للكون - فيديو

sadeem


الوكيل الإخباري - نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي، إقليدس (Euclid)، يوم الثلاثاء، أولى الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن "أدلّة غير مباشرة" على وجود المادة المظلم

اضافة اعلان


وانطلق "إقليدس" في يوليو الماضي، في مهمة أولى من نوعها دولياً، ترمي إلى كشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة، والطاقة المظلمة.


وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء، الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وُصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون.


 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

شاهد ما فعله رجال الشرطة عند سقوط شاب امام القطار في نيويورك

6549eac94c59b7411c115eb0

جزيرة جديدة تظهر في المحيط الهادئ بعد ثوران بركان تحت الماء

نننن

بعد معاناة مع المرض.. أطول رجل بالعالم يلفظ أنفاسه - فيديو

ICCE_First_Student_Wallkill_School_Bus

شاهد فيديو لـ سائق حافلة مدرسية يعتدي على تلميذ بالصفع والخنق في أمريكا

02-768x502

فيديو.. سيول تجرف سيارة وتتسبب بسقوط شخصين في السعودية

لاللاللاللا

تعليقات ساخرة تطال زوكربيرغ من على سرير المستشفى.. ما السبب؟