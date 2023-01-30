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الإثنين، 30-01-2023 09:54 ص

الثلوج تغطي جبال الأطلس في الجزائر-فيديو

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الوكيل الإخباري - أسدلت الطبيعة رداءها الأبيض على جبال الأطلس في الجزائر، وبالأخص بمنطقة الشريعة التي لا تبعد عن العاصمة الجزائر إلا بنحو 40 كيلومترا.  

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وكان سقوط الثلوج في  فرصة للجزائريين الراغبين في الاستجمام والاستمتاع بجمال الطبيعة، بعيدا عن ضجيج المدينة ومنغّصاتها.

وقد استقبل المكان عشرات الزائرين من هواة رياضة التزلج وكان للأطفال أيضا نصيب وافر من هذا المنظر الخلاب، فمارسوا هم أيضا هواية التزحلق على الزلاجات.

 

وتعتبر محطة الشريعة للتزلج من الأماكن القليلة في إفريقيا التي يمكن فيها للزائر التزلج على ثلج من إهداء الطبيعة.

 

البيان 

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