الجمعة 30-07-2021
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الجمعة، 30-07-2021 07:15 م

الحكم بالسجن على سفاح القطط في بريطانيا

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سفاح القطط


الوكيل الإخباري - فرض القضاء البريطاني عقوبة السجن خمس سنوات وثلاثة أشهر على رجل قتل تسع قطط في خلال بضعة أشهر في برايتون، زارعا الخوف في نفوس أصحاب الهررة في هذه المدينة الساحلية جنوب إنكلترا.

ومثُل ستيف بوكي، وهو عنصر أمن في الرابعة والخمسين من العمر، بتهمة قتل تسع قطط وإيذاء سبع أخرى بين أكتوبر 2018 ويوليو 2019، فضلا عن حيازة سلاح أبيض بما يتعارض مع القانون. وقد دفع بوكي ببراءته من هذه التهم.
وخلال المحاكمة التي جرت في محكمة هوف كراون بالقرب من برايتون، روى أصحاب الحيوانات الأليفة المقتولة معاناتهم عند العثور على قططهم مضرّجة بالدماء عند مدخل المنزل.

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ونفى بوكي أي علاقة له بعمليات القتل هذه التي سمع عنها في الأخبار، على حدّ قوله. لكن عُثر على صورة لقطّ نافق محفوظة في هاتفه المحمول.

وأذاعت قناة سكاي نيوز فيديو التقطته الكاميرات الأمنية للجاني وهو يتتبع ويؤذي القطط.


وخلال أشهر، بقي الغموض يكتنف عمليات القتل هذه التي كانت تنفذ في الليل خصوصا، قبل التعرّف على مرتكبها بفضل كاميرا مراقبة يستخدمها أحد أصحاب الضحايا.


ولا تزال دوافع ستيف بوكي غامضة.
في عام 2015، أثار بلاغات عن تشويه قطط في كرويدون في جنوب لندن موجة من الذعر في العاصمة البريطانية. وفتحت سكوتلاند يارد تحقيقا في هذا الشأن خلص بعد 3 سنوات و400 حالة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الثعالب التي قد يصادفها المرء حتّى في وسط لندن.

 

 

المصدر : سكاي نيوز 


 




 

 


 

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