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الأربعاء، 08-09-2021 09:38 ص

الروبوت برسيفيرنس ينجح في أخذ عينة صخرية من المريخ - صورة

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الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الفضاء الأمرdكية "ناسا" أن روبوتها الجوال "برسيفرنس" نجح في استخراج أول عينة صخر من كوكب المريخ.

ونشرت الوكالة يوم الاثنين صورة للعينة على "تويتر" أرفقتها بتعليق حصلنا عليها.

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وكانت "ناسا" قد رجحت الأسبوع الماضي أن يكون روبوتها استخرج هذه العينة، غير إن الصور الملتقطة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية بسبب سوء الإنارة ولم تسمح لها من ثم بتأكيد الأمر بشكل قاطع.


وأخذ "برسيفرنس" صورا جديدة سمحت بقطع الشك باليقين.


وجاء في تغريدة الوكالة "بفضل إنارة أفضل لقاع أنبوب الجمع، يمكنكم أن تروا أن العينة الصخرية التي استخرجتُها ما زالت موجودة".


وتقضي المهمة التالية بإعادة إغلاق الأنبوب وتخزينه.


وأخذت العينة من صخرة بحجم محفظة للمستندات تحمل اسم "روشيت
وكان الروبوت الجوال "برسيفرنس" فشل في أغسطس الماضي في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، هي الأولى من حوالي 30 عينة من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها.


وترمي هذه الخطوة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، وأيضا لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.


وكانت المهمة انطلقت من فلوريدا قبل عام ونيف.


وهبط "برسيفرنس" وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3,5 مليار سنة.

 

وهذه البيئة قد تكون أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض
وتخطط وكالة "ناسا" لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليا.



المصدر - البيان 

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