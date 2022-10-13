السعودية ..اكتشافات أثرية نادرة عمرها 80 مليون عام

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، اكتشاف مواقع أحفورية عدة تحتوي على بقايا حيوانات بحرية فقارية ولا فقارية إلى جانب بقايا نباتات، تراوحت أعمارها بين 16 إلى 80 مليون عام في مناطق تقع بشمال وغرب البلاد.

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وتمت تلك الاكتشافات خلال 100 يوم من أعمال فريق استكشاف الأحافير ودراسة الحياة القديمة بالهيئة لعام 2022 منذ شباط الماضي، وفقا لبيان لـ"هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية".



ويواصل فريق الاستكشاف الأحفوري، أعماله البحثية في مختلف مناطق السعودية، لاستكشاف المزيد من الأحافير المنقرضة منذ العصور القديمة ومعرفة بيئاتها التي عاشت بها، وفقا للبيان.

لبنان 24

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