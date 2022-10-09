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الأحد، 09-10-2022 09:36 ص

انهيار جبل في السعودية بسبب أمطار غزيرة -فيديو

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الوكيل الإخباري - تواصل وزارة النقل السعودية أعمال الصيانة وفتح الطريق التي سدت في منطقة عسير ، بالتزامن مع تناقل مقاطع مصورة توضح انهيار كتلة جبلية ضخمة. 

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وكان مقطع مصور قد رصد بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته.

 

وكان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليًا من المركبات، الأمر الذي لم ينجم عنه أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.


 

 

  روسيا اليوم 

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