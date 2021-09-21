الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

ضبط أدوية غير مرخصة تُباع للمواطنين

وزير الاعلام يتحدث عن حظر التجول وفتح القطاعات

الملك يعزي الرئيس المصري بوفاة المشير محمد طنطاوي

دودين : توجه لإنشاء سكك حديدية للمواطنين والبضائع

رئيس هيئة الأركان يزور المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

مذكرة تفاهم بين ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بالثانوية

الإعلام النيابية تدعو لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

الضمان: تخصيص 85% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من (برنامج استدامة+)

الثلاثاء، 21-09-2021 07:49 م

السعودية.. توقيف شابين وفتاتين إثر إطلاقهم النار في حي سكني

614a08de4c59b70b6c451726


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع فيديو لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على سعودي ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة".

اضافة اعلان


وأوضح أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tree2

كشف سر تنقل سمكة السلور مصاصة الدماء الخطيرة في الأمازون

شفره

مصر.. وفاة صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر

unnamed (1)

شاهد ...نجاة رجل من لدغة أفعى كبيرة في تايلاند

F7A96F25-00DF-46D8-B7EE-52787DA6B737

بيع لوحة باسكيات مقابل 40 مليون دولار في سويسرا - صورة

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

أختان من اليابان تدخلان غينيس كأكبر التوائم في العالم بعمر 107 عاما - صورة

1040360927_0_0_4097_2216_1000x541_80_0_0_b47dc64cb90cebb51f74b2ad72c56c0b

القبض على 5 أشخاص سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل في جدة

أخبار متعلقة
2000

السعودية.. القبض على مواطن تحرش بنساء في المدينة المنورة