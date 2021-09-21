السعودية.. توقيف شابين وفتاتين إثر إطلاقهم النار في حي سكني

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع فيديو لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على سعودي ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة".

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وأوضح أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

المصدر : روسيا اليوم

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