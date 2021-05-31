السعودية .. خلال محاولته إنقاذ مواطن من الانتحار هذا ما حصل لرجل أمن (فيديو)

الوكيل الإخباري- تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.
ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من نادي رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.
وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.
الشعب وصل الى حد الانتحار بسبب أزمات التي تلتف حول حياتهم من أزمات الاقتصادية والبطالة و.. و تركي آل الشيخ وسيده محمد بن سلمان يريدون حل هذه الأزمات بحفلات موسيقية وماجنة..— د.محمد الدوسري (@Saudi4_1) May 30, 2021
شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. @Dr_Utaybi ✍ pic.twitter.com/jNmxf1T7q7
المصدر - لبنان 24