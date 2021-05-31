الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 12:46 م

السعودية .. خلال محاولته إنقاذ مواطن من الانتحار هذا ما حصل لرجل أمن (فيديو)

unnamed_3_3


الوكيل الإخباري- تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.

ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من نادي رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.

اضافة اعلان
 

وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
333

مريم وين؟.. اختفاء فتاة فلسطينية وتخوف من مصير مشابه للراحلة اسراء غريب!

1-1382827

سر غريب خلف الشعور بالاهتزاز عند النوم؟

7d84221d1b8ac0c8cd944e9b0d295ee9.jpg&w=460&q=90&

ضع ملقط الغسيل على فتحات مكيف السيارة لهذا السبب الصادم!

ببب

شاهد .. شغف بايدن بـ ' الآيس كريم'

ارشيفية

' بركان هائل ' جديد يثير تساؤلات العلماء في الاسكا-صورة

2015-635574491702462614-246_main

مصر .. طفلة تفقد بصرها والحكم على 16 طبيبا بالسجن - تفاصيل مؤثرة

أخبار متعلقة
image

سيدة استرالية تصدم بجثة داخل جهاز التسمير في احدى صالونات التجميل

الترام

القبض على شاب في المغرب عرقل سير 'الترام' ليشرب فنجان قهوة

162183267860188900

بريطانيا .. بيع فيديو 'تشارلي عض إصبعي' بمبلغ ضخم

ذهب

فتاة ترش بائع مجوهرات بغاز مسيل للدموع لسرقته في الجزائر - فيديو

الصين

طفلة تنجو من حادث سيارة بأعجوبة في الصين - فيديو