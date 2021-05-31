السعودية .. خلال محاولته إنقاذ مواطن من الانتحار هذا ما حصل لرجل أمن (فيديو)

الوكيل الإخباري- تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.



ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من نادي رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.

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وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.





شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. pic.twitter.com/jNmxf1T7q7 الشعب وصل الى حد الانتحار بسبب أزمات التي تلتف حول حياتهم من أزمات الاقتصادية والبطالة و.. و تركي آل الشيخ وسيده محمد بن سلمان يريدون حل هذه الأزمات بحفلات موسيقية وماجنة..شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. @Dr_Utaybi May 30, 2021





المصدر - لبنان 24