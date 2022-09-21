السعودية: مقطع فيديو يوثق نجاة طالبة مدرسة من الدهس في آخر لحظة

الوكيل الإخباري-انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في السعودية يوثق نجاة طالبة مدرسة من الدهس في آخر لحظة.



وبين مقطع الفيديو الطالبة وهي تحمل حقيبتها على ظهرها وتنزل من باص المدرسة، الذي توقف وسط الشارع ، وظهر مرافق وهو يسير معها لتعبر الطريق إلى منزلها، ومن ثم توقف فجأة أثناء مرور مركبة توصيل تجاوزت باص المدرسة مسرعة



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد تصرف سائق المركبة الطائش الذي كاد ان يودي بحياة الطفلة وتصرف سائق باص المدرسة بالوقوف في منتصف الشارع واعاقة حركة المرور .

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