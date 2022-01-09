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الأحد، 09-01-2022 10:19 ص

الصينيون يعودون بالماء من القمر

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الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء الصينيون الماء في عينة من التربة القمرية سلمتها إلى الأرض محطة Chang'e-5 في عام 2020.

تنص مقالة البحث على أن عينة التربة القمرية تحتوي على 120 جزءاً في المليون من الماء، معظمها من الرياح الشمسية، حسب «فيستي».

تم إطلاق المسبار الصيني في 23 نوفمبر 2020. عاد إلى الأرض في 16 ديسمبر من العام نفسه، حاملاً 1731 غراماً من تربة القمر.

قامت المحطة بجمع الصخور القمرية في المنطقة غير المكتشفة في أكبر محيط قمر.

وأوضح نائب مدير مركز أبحاث القمر، بي تشاو، في وقت سابق: «هذه المهمة هي قفزة تكنولوجية كبيرة. وعلى الرغم من أن التخطيط الشامل لاستكشاف القمر، الذي يشمل الدخول إلى المدار والهبوط والعودة، هي المرحلة الأخيرة، بالنسبة لبرنامج القمر العالمي الصيني، فهذه مجرد بداية».

هذه المهمة لها أيضاً أهمية عملية جداً. لا يحتوي القمر على الماء فحسب، بل يحتوي أيضاً على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأيضاً مادة تسمى مستقبل الطاقة الأرضية - الهيليوم 3.

البيان 

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