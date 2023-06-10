السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 10:05 ص

الصين تصمم مركبة فضائية بسبعة مقاعد

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الوكيل الإخباري - تعمل الصين حالياً، على إنجاز المراحل النهائية من تطوير مهم في عوالم المركبات الفضائية، إذ أعلنت إدارة الرحلات الفضائية المأهولة فيها، أن المصممين منكبون على إنجاز تصميم مركبة فضائية من الجيل الجديد يمكنها حمل سبعة رواد فضاء.

وأشار موقع الإدارة في شبكة «WeChat» للتواصل الاجتماعي، طبقاً لما أورده تقرير في موقع «روسيا اليوم» ، إلى أن «مساحة المركبة الجديدة ستكون أكبر ويمكن إعادة استخدامها، وأن المصممين يعملون حالياً على تصميم مركبة يمكنها حمل سبعة أشخاص إلى المدار». ووفقاً لكبير المصممين، تشو جيان بينغ، سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تخفض هذه المركبة الفضائية تكلفة نقل رواد الفضاء إلى المدار.

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وتجدر الإشارة إلى أن المركبات الفضائية التي تستخدمها الصين في نقل رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية تسع لثلاثة رواد فقط. 

 

 

روسيا اليوم 

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