العائلة المالكة البريطانية تهنئ ابن هاري وميغان بعيد ميلاده

الوكيل الإخباري - أرسل أفراد العائلة المالكة البريطانية رسائل تهنئة لآرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين أصبحا محور واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها العائلة منذ عقود هذا العام، بمناسبة عيد ميلاده الثاني اليوم الخميس.

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وولد آرتشي ماونتباتن-وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجلوس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في العام الماضي.



وذكرت رسالة نُشرت على حساب الملكة إليزابيث على "تويتر": "نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالاً سعيداً بعيد ميلاده الثاني اليوم". كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وعمه الأمير وليام وزوجته كيت.



وأصبح آرتشي نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاماً) وبقية أفراد العائلة بعد تخليه وزوجته عن واجباتهما الملكية.



وخلال مقابلة مع المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس الماضي، قالت ميغان إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.

وفي سياق آخر، قالت ميغان، الحبلى في طفلها الثاني، يوم الثلاثاء الماضي إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.

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