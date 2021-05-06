الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول

المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تعذر الاستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا السابق في قضية السلط

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف

تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

مسؤول عسكري أمريكي يحذر من التوغل الصيني في إفريقيا

الفلكي مجاهد لـ الوكيل : الصاروخ الصيني سيعبر المملكة الليلة

شكوى من تراكم النفايات في مخيم البقعة- صورة

الخميس، 06-05-2021 01:21 م

العائلة المالكة البريطانية تهنئ ابن هاري وميغان بعيد ميلاده

بريطانيا


الوكيل الإخباري - أرسل أفراد العائلة المالكة البريطانية رسائل تهنئة لآرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين أصبحا محور واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها العائلة منذ عقود هذا العام، بمناسبة عيد ميلاده الثاني اليوم الخميس.

اضافة اعلان

وولد آرتشي ماونتباتن-وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجلوس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في العام الماضي.


وذكرت رسالة نُشرت على حساب الملكة إليزابيث على "تويتر": "نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالاً سعيداً بعيد ميلاده الثاني اليوم". كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وعمه الأمير وليام وزوجته كيت.


وأصبح آرتشي نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاماً) وبقية أفراد العائلة بعد تخليه وزوجته عن واجباتهما الملكية.


وخلال مقابلة مع المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس الماضي، قالت ميغان إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.
وفي سياق آخر، قالت ميغان، الحبلى في طفلها الثاني، يوم الثلاثاء الماضي إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.

 

العربية

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
734736-3

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

Doc-P-819936-637558698475880578

اليابان: أكبر معمّرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

a258d546-2122-43b4-90bc-3eed927107d7_1140x641

القصر البريطاني يكشف سر وفاة الأمير فيليب

1-1192127

شاهد طائرة القذافي تحلق.. بعد توقف لأكثر من 7 سنوات

مسجد

لأول مرة.. أب وابنه يؤمان المصلين بالمسجد النبوي

608b995342360459b12998e7

الإنتربول يحقق مع بريطانية بسبب اسم فرسها

أخبار متعلقة
78104203

الأمير فيليب.. هكذا كانت أيامه الأخيرة في قلعة وندسور