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الخميس، 17-12-2020 04:24 م

العثور على أكبر ثعبان في العالم في المانيا

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الوكيل الإخباري _ تمكن علماء الحفريات من العثور على أكبر ثعبان في العالم، المسمى بـ « Messelopython freyi» في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بالقرب من مدينة دارمشتات .

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وقد عاش في أوروبا قبل 47 مليون سنة ضمن بقايا أحفورية اكتشفت في محجر بجنوب غرب ألمانيا.

واشار مؤلف الدراسة الدكتور كريستر سميث الى انه لا يزال الأصل الجغرافي للثعابين غير واضح؛ لذلك فإن اكتشاف نوع جديد من الثعابين في حفرة ميسيل يعد قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم التاريخ التطوري لهذه الثعابين. 


ويصل طول هذا النوع من الثعابين إلى أكثر من ستة أمتار، وهي من أكبر أنواع الثعابين في العالم، ويوجد أنواع مختلفة من هذه الفصائل بشكل أساسي في إفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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