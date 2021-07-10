العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة في أحدى الدول - صور

الوكيل الإخباري - شاركت فتاة تدعى جوردان عمرها 26 عاما، مقطع فيديو عبر تطبيق TikTok بعنوان: "عندما تذهب إلى الطبيب مصابا بنزلة برد، فيعثر على مفاجأة داخل أذنك أثناء غسلها".

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ثم عرضت صورة للاكتشاف الصادم بعد استخراجه من أذنها، وكان عبارة عن جسم غريب مغطى بالشمع وصفته بـ "الأنابيب".



هذه الأنابيب عبارة عن حلقات يتم إدخالها غالبًا في طبلة أذن الطفل ليتيح مرور الهواء بانتظام والحفاظ على الضغط متساويًا على كلا الجانبين في الأذن، ويمنع تراكم السوائل خلف الطبلة.



وضع الأطباء الأنابيب في أذني جوردان عندما كانت في الرابعة من عمرها، مما يعني أن الأنابيب ظلت عالقة داخل أذنيها لمدة 22 عامًا.



كان من المفترض أن تتساقط الحلقات بشكل طبيعي بعد ستة إلى 12 شهرًا، لكن بالنسبة لجوردان لم يحدث هذا مطلقًا، ولم تعرف أبدا رغم تضاؤل قدرة السمع لديها.





المصدر - البيان