الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الكهرباء العراقي إلى طهران لمناقشة ديون بغداد

780 ألف زائر للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم

ضبط مركبة تسير بسرعة أكثر من 200 كلم

نقيب المقاولين: 42% من مصروفات القطاع تذهب للخزينة

وفيات الأربعاء 27-4-2022

الصحة العالمية: خفض عدد الاختبارات أصاب العالم بالعمى حيال انتشار فيروس كورونا

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا

روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

ألفابيت تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول

الأربعاء، 27-04-2022 08:15 ص

العثور على تمثال حجري في غزة يعود إلى 2500 عام قبل الميلاد

ة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أول أمس الاثنين اكتشاف تمثال حجري يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إنه تم "اكتشاف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس"، مشيرة إلى أن مواطنا عثر على التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية.


وأوضح المدير العام للآثار في الوزارة جمال أبو ريدة في تصريح صحافي أن "التمثال كنعاني ويعود للمعبودة الكنعانية (عناة) وهي إلهة الحب والجمال حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيين"، وفق "يورونيوز".


ويبلغ طول التمثال 22 سنتيمترا، وهو مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل من دون جسم ويلتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت وفق أبو ريدة "تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة".


وأشار أبو ريدة إلى أن التلة التي اكتشف فيها التمثال هي أحد المواقع الأثرية المعروفة في جنوب قطاع غزة، و"كانت عبارة عن الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين".


وفي فبراير الماضي، عثر عمال فلسطينيون خلال أعمال حفريات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على عشرات القبور، التي تعود إلى القرن الأول الميلادي وقد تناثرت وانطمرت تحت الرمال.


وفي الشهر نفسه، افتتحت وزارة الآثار موقع كنيسة بيزنطية في جباليا شمال القطاع، تعود إلى القرن الخامس الميلادي تبلغ مساحته 800 متر مربع. ويضم القطاع مواقع أثرية عدة بيزنطية ورومانية ومملوكية وإسلامية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
prison

تطوّع لدخول السجن في سويسرا - فيديو

626782d64c59b71c67379363

بولندا.. كلب يعثر على أكبر كنز خلال مئة عام الماضية

20224221429538108Y

مخرج ديفيد كروننبرغ يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد- صورة

1684865-ثلوج-(8)

أمريكا..سيدة تنجو بأعجوبة بعد قضاء 6 أيام في الثلج

MQVsFMPqNsi4DlMUuinHSCcQoh0EL1WFysNUTk6i

جراحة لمدة 9 ساعات .. تفاصيل حالة الزوجة المعنفة في السعودية -صور

image

أينشتاين الصغير .. عمره 13 عاماً ويحضر للدكتوراه بالفيزياء في أمريكا