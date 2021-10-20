العراق .. العثور على كنز جديد خلال رفع الأنقاض في مدينة الموصل - صور

الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، العثور على عدد من أكياس الأوراق النقدية خلال رفع الأنقاض في مدينة الموصل.

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ونشر البنك المركزي العراقي عبر صفحته في "فيسبوك" بيان جاء فيه "بعد مباشرة البنك المركزي العراقي بإعادة إعمار بناية فرعه في الموصل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بإزالة الجزء المتضرر من البناية ورفع الأنقاض".



وأضاف البيان "وخلال العمل بالمرحلة الأولى، تم مفاتحة قيادة عمليات نينوى لتكليف قوة متخصصة لفحص المبنى بما فيه خزائن البنك المطمورة تحت الأنقاض، للتأكد من خلوها من أية تهديدات أمنية".



وقد شُكل فريق برئاسة مدير الأمن الوطني العراقي في المحافظة وعضوية عدد من الجهات الأمنية الأخرى إضافة إلى مدير عام فرع البنك المركزي العراقي في الموصل.



وبعد حضور أعضاء اللجنة صباح الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021، إلى موقع مبنى البنك المركزي، تم فتح خزائن البنك ووجد عدد من أكياس الأوراق النقدية الغارقة في المياه الجوفية التي تسربت إلى البناية نتيجة الضربة الجوية للمبنى خلال عمليات تطهير المحافظة.

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ان قيادة شرطة محافظة #نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها عصابات #داعش الإرهابية خلال فترة سيطرته على مدينة #الموصل كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة. pic.twitter.com/xZzCFmXD1a April 15, 2021

وتقوم اللجنة باستخراج موجودات الخزينة ليتم إيداعها في البنك المركزي حتى انتهاء اجراءات الجرد.



وتمكنت القوات العراقية، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، من العثور على مبالغ مالية طائلة، مدفونة في أحد المنازل، بعد تحرير مدينة الموصل.



المصدر : سبوتنك