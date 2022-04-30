العراق .. قناص يطلق النار على زجاجة في فم ابنته - فيديو

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو مرعب مجرد من الأبوة والإنسانية، سجل أب عراقي فيديو هزّ مشاعر العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين.



أخبر الرجل متابعيه بأنه سيقدم عرضاً ترفيهياً، وصفه بـ"فعالية صغيرة"، مستعرضاً أمامهم مهارته في القنص.

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كما طلب من ابنته تثبيت علبة زجاجية على فمها دون أن تتحرك، ثم ضغط على زناد الكلاشينكوف ليصيب العلبة من مسافة بضعة أمتار قليلة.



وانتشر الفيديو على نطاق واسع، مثيراً موجة غضب عارمة، حيث أعرب نشطاء عن غضبهم من هذا التصرّف، واعتبروه شروعاً صريحاً بالقتل العمد.

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