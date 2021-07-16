الكشف عن الاصابة بمرض خطير عند التقاط الصور !

الوكيل الاخباري - يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض إلى الحفاظ على صحة الأعضاء أو حتى الحياة.

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يكره الكثير من الناس التصوير بالفلاش. لكن طريقة التقاط الصور هذه هي التي يمكن أن تساعد في تحديد المشكلات الصحية الخطيرة.



أخبرت جوزي روك وسائل الإعلام أنه بفضل الصورة، اكتشفت مرض السرطان لدى ابنها آشر البالغ من العمر ثلاثة أشهر.



وقالت: "كنت ألتقط الصور فقط. تغيرت الإضاءة في الغرفة ليلا، والتقطت الكاميرا الصورة. ظهرت حدقة العين بيضاء"، حسب موقع ميديك فوروم.



في حالة آشر، كان مصاب بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع من سرطان العين. الآن الطفل يبلغ من العمر سبع سنوات وهو بصحة تامة.



لا ينتبه الجميع لمثل هذا التوهج. يمكن بسهولة الخلط بينه وبين وميض الفلاش. تصف منظمة Know the Glow التوهج كابيضاض الدم هو "بقعة بيضاء أو صفراء في حدقة عين واحدة أو كلتا العينين".



يؤكد المتخصصون في المنظمة أنه إذا لاحظت ذلك في الصور أكثر من مرة، فإن الأمر يستحق التقاط صور إضافية. إذا أظهرت نفس المشكلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.



بالإضافة إلى السرطان، يمكن أن يشير هذا التغيير إلى ما لا يقل عن 20 مرض مختلف في العين، بما في ذلك عدوى العين أو انفصال الشبكية أو الحول أو إعتام عدسة العين.

سبوتنيك