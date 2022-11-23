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الأربعاء، 23-11-2022 12:19 م

الكشف عن السر وراء استضافة قطر لكأس العالم في موسم المربعانية - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف خبير الطقس والمناخ خالد الزعاق عن سبب استضافة قطر لكأس العالم في أواخر شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر، رغم أنه يقام منذ إنشائه في أشهر مايو ويونيو ويوليو. وقال "الزعاق": مايو ويونيو ويوليو، هذه الأزمنة التي تقام فيها كأس العالم منذ إنشائه قبل 92سنة، 1930.

وأوضح، في مقطع فيديو أن هذه السنة أقيم كأس العالم في أواخر شهر نوفمبر، إلى منتصف شهر ديسمبر، كأول بطولة في التاريخ تقام خلال هذا التوقيت، لأن قطر، البلد المستضيف تكون درجة حرارتها عالية، في التواريخ المتعارف عليها مايو ويونيو ويوليو، ما يعرف عندهم بـ "جمرة القيد"، وهي الفترة التي ينافس فيها الخليج بلدان العالم على الدرجة الأحر.

وأردف، وفي أواخر موسم الوسم، وأوائل موسم المربعانية، كحال أيامنا هذه، تكون بلدان الخليج درجة حرارتها هي الألطف على مستوى العالم.

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