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الإثنين، 04-10-2021 10:01 ص

الكشف عن تمثال جورج فلويد وآخرين في ساحة الاتحاد بنيويورك - فيديو

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الوكيل الإخباري - كُشف النقاب عن ثلاثة تماثيل لجورج فلويد، وبريونا تايلور، وجون لويس، يوم الخميس الماضي في ساحة الاتحاد في نيويورك.

هذه التماثيل التي صنعها الفنان غريس كارنابوشي هي جزء من معرض فني يُسمى"SEEINJUSTICE" (رؤية العدالة) وهو يُسلط الضوء على الكفاح المستمر من أجل العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

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يذكر أن جورج بيري فلويد الابن‏، الرجلٌ الأمريكي من أصل أفريقي، قتلته الشرطة في أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.


وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاة فلويد، وعلى نطاق أوسع بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح عالمية فيما بعد.


نشأ فلويد في هيوستن بولاية تكساس.

 

 

المصدر - البيان 

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