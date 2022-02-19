السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

انتهاء موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية اليوم

وفيات السبت 19-2-2022

تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

مرض يضعف مناعة الجسم ضد كورونا

المصدرين: معرض الخليج الغذائي وفر فرصة تسويقية للشركات الاردنية

المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

ارتفاع سعر الخيار والبطاطا في السوق المركزي اليوم

إدارة الأزمات تؤكد على تحذيرات الأرصاد بسبب المنخفض

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

القوات الأوكرانية تقصف منطقة سكنية في دونيتسك

السبت، 19-02-2022 09:53 ص

الكويت.. السجن 10 سنوات لأفراد عصابة زوروا تحاليل دم لوافدين

53d6475d77


الوكيل الإخباري - قضت محكمة كويتية، بحبس عدد من الأشخاص لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة، مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة.

وذكرت صحيفة القبس أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، قضت بحبس 8 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة، وتم ضبط 3 متهمين منهم، وهروب وتواجد 5 خارج الكويت، حيث أيدت محكمة الاستئناف حبس 3 منهم حضوريا، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

اضافة اعلان

 

واكتشفت وزارتا الصحة والداخلية، هذه الواقعة، بعد تلقي وزارة الصحة اتصالا من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية، وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لـ4 وافدين، وبينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب)، و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ4.

وتم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطئ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من وزارة الصحة.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-02-19-42429b7049

بسماكة تصل إلى 140 سم.. الثلوج تطمس معالم اليابان - فيديو

سجن

مصر.. ضبط هارب من 762 سنة سجن

bride_1

التفاصيل الكاملة لاعتداء عريس على عروسه وهي بفستان الزفاف في مصر - فيديو

A0Qf7G

رغم الفاجعة.. زائر أجنبي يستغل عائلة الطفل المغربي ريان

حف

شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه - فيديو

طفلة

بالفيديو .. شخص يريد التخلي عن طفلته في لبنان لهذا السبب