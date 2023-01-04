النهر الجوي يُغرق كاليفورنيا - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت ولايات عديدة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أول امس الاثنين، فيضانات عارمة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح، التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم، والناتجة عن الاضطراب المسمى "النهر الجوي"، والذي ركز على أجزاء من شمال كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

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وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يومي الجمعة والسبت، في حدوث سيول جارفة وارتفاع في منسوب مياه البحيرات والأنهار، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء عدة من الولاية، بالإضافة إلى زلزال ضرب شمال الولاية بالتزامن مع بداية العام الجديد.

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