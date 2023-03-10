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الجمعة، 10-03-2023 03:43 م

الهند.. العثور على "حمامة جاسوسة"

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الوكيل الإخباري - عثر صيادون في الهند على حمامة عندما كانت سفينتهم راسية على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل كونارك منذ 10 أيام.

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تم اصطياد الحمامة التي كانت مزودة بكاميرا ورقاقة إلكترونية من قارب صيد قبالة ساحل باراديب في منطقة جاغاتسينغبور في أوديشا، حيث تشتبه الشرطة في أن الطائر كان يستخدم في التجسس.

وقد وجد بعض الصيادين هذه الحمامة جالسة على مركبهم قبل بضعة أيام، وتم "القبض" على الطائر و"تسليمها" لشرطة البحرية أول أمس الأربعاء.


وتابع مدير شرطة جاغاتسينغبور، راهول، لوكالة PTI أن "الأطباء البيطريين سيفحصون الطائر، وسنطلب المساعدة من مختبر الطب الشرعي لفحص الأجهزة المتصلة بساق الحمامة. ويبدو أن الأجهزة عبارة عن كاميرا وشريحة إلكترونية".


كما صرح راهول أن الشرطة الهندية سوف تلجأ إلى مساعدة الخبراء لتفسير الكتابة على أجنحة الطائر بلغة غير معروفة للشرطة المحلية.


وقال الموظف في سفينة الصيد، سارثي، إنه رأى الحمامة تجلس على القارب، وفجأة لاحظ أن بعض الأدوات كانت متصلة بأرجل الطائر، كما وجد أن شيئا ما مكتوبا على أجنحة الطائر، وتابع: "لم أستطع فهمها لأنها لم تكن باللغة الأودية"، وقد اصطاد الطائر وهو يقترب.

 

RT

 




 

 


 

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