الهند.. شاهد ما فعلته كوبرا في فيديو أذهل كل من شاهده

الوكيل الإخباري - في فيديو مخيف حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، وقفت حية كوبرا على تربة طينية تطل على غابة هندية، تطالع ما حولها، ما أذهل كل من شاهدها.

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نشر ضابط خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، المشهورة بمشاركة محتوى مثير للاهتمام عن الحياة البرية، مقطع فيديو مخيفًا لملك كوبرا، مما أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت.

وعلى “تويتر”، كتب “ناندا” مع الفيديو: “يمكن للملك الكوبرا حرفيًا (الوقوف) والنظر إلى شخص بالغ في عينه، وعند مواجهة هذه الحية، يمكنها رفع ما يصل إلى ثلث جسدها عن الأرض”.



وفي الفيديو، يمكن رؤية كوبرا ملك كبير في وضع منتصب، ورأسه مرفوع بينما يطل على تبة موحلة.



ومنذ أن تمت مشاركته يوم الاثنين، حصد المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة على “تويتر” وردود فعل متنوعة.

The king cobra can literally "stand up" and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo February 27, 2023

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