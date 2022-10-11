الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الثلاثاء، 11-10-2022 01:58 م

الولايات المتحدة.. محكوم بالإعدام ينجو من الموت في اللحظة الأخيرة

_118124919_173427f6-2ad7-4e1b-99be-fab6a3257d64


الوكيل الإخباري - تدرس المحكمة العليا الأميركية اليوم الثلاثاء استئنافاً تقدم به محكوم عليه بالإعدام يدفع ببراءته، نجا في اللحظة الأخيرة من تنفيذ عقوبة إعدام في حقه سنة 2019 نتيجة حملة دعهما نجوم ونواب وملايين الأميركيين.

ولن تنظر المحكمة العليا في تفاصيل قضية رودني ريد بل ستتطرّق إلى مسألة تقنية تتعلق بالمُهل في المسائل الإجرائية.

اضافة اعلان

 

وسيكون لقرار المحكمة المُنتظر إصداره بحلول يونيو تأثير مباشر على مصير ريد، فإمّا أن تقرر إعادة فتح قضيته أو المضي في تنفيذ حكم الإعدام.

وسنة 1998، أصدرت هيئة محلفين كامل أعضائها من أصحاب البشرة البيضاء قراراً في تكساس يقضي بإعدام ريد، وهو أميركي من أصل إفريقي يبلغ 54 سنة، لقتله ستايسي ستيتس، امرأة بيضاء كانت تبلغ آنذاك 19 عاماً.


ونفى ريد باستمرار هذه التهمة .


وبعدما خسر مرات عدة أمام محاكم تكساس، قرر عام 2019 اللجوء إلى المحكمة الفدرالية العليا، متهماً محاكم تكساس بـ"حرمانه حقوقه".


إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل لأنّ طلب ريد أتى متأخراً، إذ ينص القانون على أنّ الطعن ينبغي أن يُقدَّم في فترة عامين من إصدار قرار محكمة الولاية.


وتتمحور المسألة هنا على معرفة التاريخ الذي تبدأ فيه فترة العامين هذه. وبينما تقول تكساس إنّ الفترة تبدأ من تاريخ اول قرار صدر، يؤكد ريد أنّ الفترة ينبغي أن تُحتسب بدءاً من قرار المحكمة الأخير.


وسنة 2019، استفاد ريد عندما حددت ولاية تكساس موعداً لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، من حملة كبيرة طالب فيها مشاهير من أمثال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغنيتين ريهانا وبيونسيه وعدد كبير من النواب بينهم السناتور الجمهوري تيد كروز، بإعادة فتح ملفه.


وفيما تبدو الحملة هذه المرة محدودة، يخططّ مؤيدوه للتظاهر أمام المحكمة في واشنطن تزامناً مع انعقاد الجلسة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tire-blowout-Mississauga-Ontario

لسبب غريب.. امرأة تخرب 100 إطار سيارة في بريطانيا

R1665474307_1000x551_11_MjAyMi0xMC0xMSAxMDo0NDoxNg==

فنان عراقي يبدع برسم لوحة بالخط الكوفي يتم قراءتها من السماء - صور

airplane

هبوط طائرة بسلام بعد فقدان أحد إطاراتها في إيطاليا - فيديو

e53816a27f791fd1645c4bd2275b12f6

بسبب 'دب ضال'.. مدينة إسبانية معرضة للخطر-فيديو

2148635591662200897-800x473

لأول مرة منذ 2003..اليابان تفشل في اطلاق صاروخ فضائي-فيديو

medium_2022-10-12-6d26d0d92e

الأولى من نوعها في العالم.. إسبانيا تعلن نجاح عملية زراعة أمعاء

أخبار متعلقة
Thailand_Childcare_Center_Shooting_79629--1a4ab

كيف نجت الطفلة إيمي من مذبحة حضانة تايلاند-صورة