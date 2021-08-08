الوليد بن طلال يمنح مليون ريال لبطل أولمبي

الوكيل الاخباري - أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مبلغ مليون ريال لأحد الأبطال في ألعاب أولمبياد طوكيو 2020.

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وسيمنح الوليد بن طلال الجائزة إلى طارق حامدي، الذي حاز على الميدالية الفضية، أمس السبت، بعد تحقيقه الفوز في الدور نصف النهائي لوزن فوق 75 كغ في رياضة الكاراتيه.



وتعد هذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها، والأولى لها في أولمبياد طوكيو 2020.



وكانت أول ميدالية فضية تنالها السعودية من خلال العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني عام 2000.



وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي في أولمبياد طوكيو 2020، وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافاة 1000000 ريال للبطل السعودي".

سبوتنيك