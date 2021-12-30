باحثون يخفضون نقطة تجمد الماء إلى - 44 درجة مئوية

الوكيل الإخباري - غيّر الباحثون في جامعة هيوستن بتكساس درجة الحرارة التي تتجمد عندها الماء لتصبح أقل من المعتاد، ونجحوا في خفض نقطة التجمد النهائية للماء إلى - 44 درجة مئوية بانخفاض عن -38 درجة مئوية.

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وقد حقق العلماء ذلك باستخدام قطرات ماء قطرها حوالي 2 نانومتر فقط، حوالي مليون مرة أصغر من ندفة الثلج.

أن دراستهم مهمة لأن نقطة التجمد لقطرات الماء الصغيرة تلعب دوراً حاسماً في الطبيعة، كالتنبؤ بتغير المناخ والفيزياء الدقيقة للسحب وآلية بقاء الحيوانات في البيئات الباردة، وتبريد الأعضاء، وعلم الكواكب.





وقد قام الفريق البحثي بوضع قطيرات صغيرة يصل حجمها 2 نانو متر في اتصال مع واجهات لينة مثل المواد الهلامية والدهون، فوجدوا أنهم كانوا قادرين على الحفاظ على قطرات صغيرة كسائل حتى -44 درجة مئوية.





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