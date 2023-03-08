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الأربعاء، 08-03-2023 01:19 م

بالصور.. شاهد غروب الشمس من سطح المريخ

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الوكيل الإخباري - هل تساءلت يوما كيف يبدو شكل مشاهدة غروب الشمس من سطح المريخ؟ ذلك ما أظهرته صور جديدة ومبهرة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقال موقع "ناسا" إن العربة الجوالة المخضرمة "Curiosity" التقطت مشهد غروب الشمس المذهل من سطح كوكب المريخ، وذلك في بداية حملة جديدة للتصوير السحابي.

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وتظهر الصور الجديدة، التي التقطت الشهر الماضي، أشعة الشمس بوضوح على الكوكب الأحمر

وذكر المصدر: "عندما نزلت الشمس فوق الأفق في 2 فبراير، أضاءت أشعة الشمس مجموعة من الغيوم. تعرف هذه الأشعة بالأشعة الشفقية".

 


 


 

 

 

سكاي نيوز 

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