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السبت، 22-07-2023 11:08 ص

بالفيديو...إنقاذ طفل صيني حاصرته النيران في منزله

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة استنجاد طفل صيني بالمارة من الشرفة بعد اشتعال منزله.

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وبدا الطفل، بحسب الفيديو، غير قادر على النجاة بسبب محاصرة الشرفة بسياج حديدية، حتى حاول بعض المارة إنقاذه.

 

كما لجأ المارة إلى استعمال مطفأة الحريق لقرب ألسنة اللهب من الصغير، قبل أن ينجحوا، باستخدام عدد من المعدات، في توسعة السياج الحديدية
واستخرج المارة الصغير من شرفة المنزل، الذي لم يكف عن البكاء والصراخ حتى بعد إنقاذه.

 

 

 

 

العين الإخبارية 

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