بالفيديو: طائرة تنجو بأعجوبة من الرصاص في بيروت

الوكيل الإخباري - نجت طائرة مدنية، يوم الاربعاء، بأعجوبة من الرصاص بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وانطلقت سيل من الطلقات النارية أثناء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الجناح المحاذية للمطار بسبب خلاف بين عائلتين.

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وكاد أن يتسبب ذلك في إسقاط الطائرة وانعدام الأمن بالمنطقة المحيطة بالمطار.

pic.twitter.com/VXVkUd5MMi #عاجل طائرة مدنية تنجو بأعجوبة من الرصاص بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي في #بيروت 🇱🇧 بالأمس أثناء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الجناح المحاذية للمطار وتظهر السلاح المتفلت يطلق على طائرة مدنية بسبب خلاف بين عائلتين كاد يتسبب بإسقاط الطائرة وانعدام الأمن بالمنطقة المحيطة… https://t.co/8BCJbr0GYC March 9, 2023

القوات اللبنانية