السبت 11-03-2023
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السبت، 11-03-2023 11:29 ص

بالفيديو: طائرة تنجو بأعجوبة من الرصاص في بيروت

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الوكيل الإخباري - نجت طائرة مدنية، يوم الاربعاء، بأعجوبة من الرصاص بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وانطلقت سيل من الطلقات النارية أثناء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الجناح المحاذية للمطار بسبب خلاف بين عائلتين.

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وكاد أن يتسبب ذلك في إسقاط الطائرة وانعدام الأمن بالمنطقة المحيطة بالمطار.

 

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