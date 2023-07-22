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السبت، 22-07-2023 09:20 ص

بالفيديو.. كل الشارع طار بفعل انفجار غامض في جوهانسبرغ

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الوكيل الإخباري - هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

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الانفجار الغامض

- احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.
- لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.
- يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.
- الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.
- دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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