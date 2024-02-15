بالفيديو.. لكمات وشجار 'في الجو' خلال رحلة طيران في أمريكا

الوكيل الإخباري - وقع قتال بالأيدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة أميركية كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء، بمشهد متكرر للعنف المتبادل بين الأميركيين.

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وتم تبادل اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي يوم الاثنين الماضي .



ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول. ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.

pic.twitter.com/UUoNuCkxj4 'IT'S NOT WORTH IT': Passengers praised for "textbook conflict resolution" after taking swift action to stop fist fight aboard flight to Hawaii. https://t.co/2RZEOrs2QL February 14, 2024

لبنان 24

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