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الخميس، 18-01-2024 12:01 م

تجربة مرعبة.. راكب علق في حمام الطائرة طوال الرحلة بالهند

لفلفلفلفل


الوكيل الإخباري - علق راكب على متن طائرة في المرحاض الصغير طوال رحلته عبر الهند نتيجة عطل في قفل الباب، مما أصابه بصدمة نفسية .

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وكان الرجل قد ذهب إلى المرحاض بعد وقت قصير من إقلاع طائرة SpiceJet من مومباي في الساعة 10.55 مساءً يوم الاثنين، في رحلة مدتها 105 دقائق إلى مدينة بنغالور .

ولكن عندما حاول الراكب فتح باب المرحاض الصغير، أدرك أنه لا يستطيع الخروج بسبب عطل في القفل.

وتُرك الراكب المذعور محاصرًا داخل المساحة الصغيرة طوال الرحلة، بما في ذلك أثناء الهبوط، وأصيب "بالصدمة" بسبب شعوره بالخوف من الأماكن المغلقة.

وحاول أفراد الطاقم فتح الباب دون جدوى بعد أن سمعوا نداءات الرجل المحمومة للمساعدة، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

ولم يتمكن الخبراء من الصعود إلى الطائرة وفتح الباب إلا بعد هبوط الطائرة في مدينة بنغالور في الساعة 3.42 صباحا يوم الثلاثاء. عندها تمكنوا من السماح للراكب، الذي كان "في حالة صدمة"، بالخروج من المرحاض.

 

لبنان 24

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