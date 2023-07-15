بالفيديو: مختص سعودي يحذر النساء من تصرف قد يؤدي لاحتراق السيارة

الوكيل الإخباري - نصح المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري في السعودية ، ألا يتم تعبئة السيارة بالبنزين بشكل تام في فترة الصيف، حماية لها من خطر الاشتعال.

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وقال: يجب عند ملئ السيارة بالبنزين أن نكون حريصين على ترك حيز، يسمح بنوع من التهوية داخل الخزان، حماية للسيارة من درجات الحرارة العالية.



وقدم مليباري نصيحة للسيدات، وقال إن المذيبات العضوية مثل الأسيتون الذي يستخدم في طلاء الأظافر، يفضل عدم وجوده في السيارة، في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.



وعلل ذلك بقوله: لأن المواد الكيميائية قد تتفاعل وتتحلل إلى جزئيات، بالتالي يكون هناك نوع من الشرارة ، التي يمكن أن تساعد على الاشتعال.



وأكد المختص في هندسة المرور أنه يفضل، إخلاء السيارة من كل المواد، التي تستخدم في التجميل، وتكون مصنعة من المذيبات العضوية أو المواد الكيميائية.





المختص في هندسة النقل والمرور د. علي مليباري: يجب أن لا يتم تعبئة السيارة بالبنزين بشكل كامل في فترة الصيف pic.twitter.com/Kq0h5fDasL #الإخبارية فيديو | "تجنبا لأي خطر يحصل على السيارة"المختص في هندسة النقل والمرور د. علي مليباري: يجب أن لا يتم تعبئة السيارة بالبنزين بشكل كامل في فترة الصيف #نشرة_النهار July 14, 2023

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