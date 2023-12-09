بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية من طراز "بوينغ 737" إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة بإشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.



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وكانت طائرة الخطوط الجوية "إس 7" تقلّ 175 راكبا في طريقها من نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، إلى العاصمة موسكو.



وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج.





▪️This was due to the failure of one of the plane's engines. 🔴A Boeing-737 passenger plane belonging to the Russian airline S7 was forced to make an emergency landing during the Novosibirsk-Moscow flight.▪️This was due to the failure of one of the plane's engines. pic.twitter.com/B3a77ZIfrh December 8, 2023

سكاي نيوز