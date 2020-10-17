براتب 52 ألف دولار .. شركة بريطانية تبحث عن متذوق بسكويت!

الوكيل الاخباري - كتبت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن شركة بسكويت "بوردر" أعلنت عن وظيفة الأحلام، التي تؤمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار مقابل تذوق البسكويت.

اضافة اعلان



وجاء في إعلان الشركة: "إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من خبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت "بكسترد كريمات"، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك"، بحسب الصحيفة.



pic.twitter.com/Id4YvIma2f You can apply to be a professional biscuit taster and get paid £40,000 a year https://t.co/ge8nOO9KO1 October 16, 2020

وتبحث شركة بوردر حاليًا عن خبير تذوق جديد لضمان أن تكون كل قطعة بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة الخاصة بالشركة، والمطلوب هو عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع براتب يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا.



وأضافت الشركة: "نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات شركة بوردر.

لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك!".





المصدر : سبوتنك







