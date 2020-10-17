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السبت، 17-10-2020 10:45 ص

براتب 52 ألف دولار .. شركة بريطانية تبحث عن متذوق بسكويت!

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الوكيل الاخباري - كتبت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن شركة بسكويت "بوردر" أعلنت عن وظيفة الأحلام، التي تؤمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار مقابل تذوق البسكويت.

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وجاء في إعلان الشركة: "إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من خبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت "بكسترد كريمات"، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك"، بحسب الصحيفة.

 



وتبحث شركة بوردر حاليًا عن خبير تذوق جديد لضمان أن تكون كل قطعة بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة الخاصة بالشركة، والمطلوب هو عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع براتب يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا.


وأضافت الشركة: "نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات شركة بوردر.

 

لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك!".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك 


 




 

 


 

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