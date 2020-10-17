براتب 52 ألف دولار .. شركة بريطانية تبحث عن متذوق بسكويت!

الوكيل الاخباري - كتبت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن شركة بسكويت "بوردر" أعلنت عن وظيفة الأحلام، التي تؤمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار مقابل تذوق البسكويت.
وجاء في إعلان الشركة: "إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من خبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت "بكسترد كريمات"، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك"، بحسب الصحيفة.
You can apply to be a professional biscuit taster and get paid £40,000 a yearhttps://t.co/ge8nOO9KO1 pic.twitter.com/Id4YvIma2f— Daily Mirror (@DailyMirror) October 16, 2020
وأضافت الشركة: "نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات شركة بوردر.
لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك!".
المصدر : سبوتنك