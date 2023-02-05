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الأحد، 05-02-2023 11:07 ص

برازيل.. مشاجرة بين 12 امرأة على متن طائرة أثناء تحليقها في الجو-فيديو

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الوكيل الإخباري - تتعدد الحوادث الغريبة والمواقف المثيرة على متن الرحلات الجوية خاصة فيما يتعلق بالركاب، وهذا لا يختلف عما حدث على متن رحلة جوية متجهة إلى البرازيل.

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وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن حالة من الفوضى شهدتها رحلة جوية متجهة إلى البرازيل وذلك بعد اندلاع مشاجرة جماعية بين أكثر من 12 امرأة، لم تخلو من الصراخ والسب والضرب.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته الديلي ميل، النساء يضربن بعضهن بعضًا ويجذبن شعر بعضهن البعض بينما حاول طاقم الطائرة إنهاء المشاجرة.

 

وخلال الفيديو ظهرت المضيفات القبض وسط المشاجرة، حيث كانت النساء تنحني على أفراد الطاقم المحيرين ليصفعوا بعضهم البعض.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الخلاف اندلع بين عائلتين بعد أن سألت أم راكبة أخرى إذا كان يمكنها مبادلة المقاعد مع طفلها ذي الاحتياجات الخاصة.


لكن عندما رُفض طلب الأم، غضبت وبدأت في مهاجمة الراكب الآخر، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

 

 

كيو إيت 

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