بريطانيا..لحظات مرعبة لطائرة نجت من كارثة - فيديو

الوكيل الإخباري - فشلت فيها طائرة في الهبوط على أحد مدرجات مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب الرياح القوية.



ووثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس،اضطرت طائرة تابعة للخطوط البريطانية، التي وصلت من أبردين صباح يوم الاثنين"، إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددا في اللحظات الأخيرة، بسبب الرياح القوية التي أثرت على الرحلات الجوية في أكبر مطار في المملكة المتحدة.

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ولمست العجلات الخلفية للطائرة الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار وتصطدم مؤخرتها بالأرض، مما اضطر قائدها للتحليق مجددا.



جاء ذلك بعد أن قتلت العاصفة مالك ما لا يقل عن 4 أشخاص في شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودمرت منازل، وأطلقت فيضانات، وتركت آلاف الأسر دون كهرباء.





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