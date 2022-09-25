بسبب الطقس .. ناسا تلغي اطلاق صاروخ للقمر للمرة الثالثة

الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) السبت أن إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة "أرتيميس 1"، لن يحصل الثلاثاء كما كان مقرراً بسبب تشكّل عاصفة.



وتحت تهديد العاصفة الاستوائية "يان" الموجودة حاليا في جنوب جامايكا، على وكالة "ناسا" التحضير لإعادة الصاروخ إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع.

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ويُتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة وتتجه صعوداً نحو خليج المكسيك مروراً بفلوريدا، حيث مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ.



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