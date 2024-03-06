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الأربعاء، 06-03-2024 10:31 ص

بسبب تناوله الزجاج.. امرأة مصرية تطلب الطلاق من زوجها

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الوكيل الإخباري - في واقع غريب وفريد من نوعه، واجهت سيدة مصرية تحديات لا تصدق بعد اكتشافها لقوة خارقة يمتلكها زوجها، مما دفعها إلى التوجه إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق .

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وواجهت السيدة زوجها أمام المحكمة المصرية ، كونه يعاني من مشكلة تتعلق بشغفه بتناول الزجاج.


واكتشفت السيدة سلوكًا غريبًا لدى زوجها حيث يقوم بكسر أدوات الزجاج في المنزل ويأكلها. ورغم محاولاتها التوصل لحل لهذه المشكلة، فإن الزوج رفض التخلي عن هذا العادة الغريبة، مما تسبب في تأثرها نفسيًا.


وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة عندما اكتشفت زوجها يكسر ويأكل الزجاج، وعندما طلبت الدعم من عائلته، فوجئت بتجاوبهم الهادئ وعدم تفاجؤهم من هذا السلوك. ورغم أنها أصرت على إجراء فحوصات طبية، إلا أنه تبين أن الزجاج لم يؤثر على صحة الزوج.


في جلسة المحكمة المصرية ، وقف الزوج أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين وأكد: "لم أضر زوجتي في أي شيء منذ زواجنا، ولكنني أحب تناول الزجاج مثل الشخص الذي يحب تناول رقائق البطاطا".


ورغم محاولاته في الدفاع عن نفسه، إلا أن الزوجة أصرت على طلب الطلاق بسبب هذا السلوك الفريد والمضر.

 

لبنان 24 

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