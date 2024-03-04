الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الإثنين، 04-03-2024 09:32 ص

يزن 62 طناً.. تفاصيل كنز أثري عثر عليه أسفل مستشفى بمصر - صورة

ucPEgk3


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المصرية تفاصيل جديدة عن كنز أثري عُثر عليه أسفل موقع مستشفى يجري إنشاؤه حالياً في مدينة بنها شمال البلاد.

اضافة اعلان

 

وبدأت وزارة السياحة والآثار المصرية في نقل الكنز، وهو تابوت حجري، عثر عليه أثناء أعمال الحفر التي تمت بموقع أرض تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، إلى منطقة آثار القليوبية، تمهيداً للبدء في أعمال الصيانة والترميم الشامل له.

 

وبهذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر أن عملية رفع ونقل التابوت تمت طبقاً للأسس والمعايير العلمية الدقيقة المتبعة، مؤكداً قيام فريق عمل من المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير بأعمال الترميم الأولي بموقع الكشف حيث تم التنظيف الميكانيكي والتدعيم للتابوت والغطاء.

بدوره، لفت محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الى أن التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود لعصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي 62 طناً.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88887878

إنتاج مشروب غازي جديد في السويد يحمل إسم فلسطين - فيديو

65e54fb34c59b7137f7f0a9f

أول إجراء رسمي ضد المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش بمصر

196-111407-indian-head-benign-tumor_700x400

هندي عاش برأسين لمدة 15 عاما - صورة

7f6d6595-9553-46e2-bd43-33ae5c262d53

تلسكوب لـ 'ناسا' يرصد مجرة عمرها 13 مليار سنة - صورة

Doc-P-1170624-638449876021185749

السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط - فيديو

88855

لأول مرة.. شاهد دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه في جنوب إفريقيا