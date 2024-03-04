يزن 62 طناً.. تفاصيل كنز أثري عثر عليه أسفل مستشفى بمصر - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المصرية تفاصيل جديدة عن كنز أثري عُثر عليه أسفل موقع مستشفى يجري إنشاؤه حالياً في مدينة بنها شمال البلاد.



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وبدأت وزارة السياحة والآثار المصرية في نقل الكنز، وهو تابوت حجري، عثر عليه أثناء أعمال الحفر التي تمت بموقع أرض تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، إلى منطقة آثار القليوبية، تمهيداً للبدء في أعمال الصيانة والترميم الشامل له.

وبهذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر أن عملية رفع ونقل التابوت تمت طبقاً للأسس والمعايير العلمية الدقيقة المتبعة، مؤكداً قيام فريق عمل من المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير بأعمال الترميم الأولي بموقع الكشف حيث تم التنظيف الميكانيكي والتدعيم للتابوت والغطاء.



بدوره، لفت محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الى أن التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود لعصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي 62 طناً.





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