بسبب خلل فني كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق الصاروخ الفضائي 'نوري'

الوكيل الإخباري - قررت وزارة العلوم الكورية الجنوبية أمس الأربعاء تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي "نوري" بسبب خلل فني تم اكتشافه أثناء الاستعدادات النهائية.



وقال نائب وزير العلوم "أوه تيه-سيوك" في مؤتمر صحفي بمركز "نارو" للفضاء في "كوهيونغ: "أثناء التحكم في صمام الهليوم، وجد مهندسو الطيران مشكلة في الاتصالات بين كمبيوتر التحكم في الإطلاق وكمبيوتر التحكم في منصة الإطلاق".

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وأضاف: "الصمام على ما يرام، ولكن سلامة النظام ستكون مهمة عندما يتحول إلى وضع التشغيل التلقائي. لذلك لم يكن هناك مفر من إلغاء عملية الإطلاق المجدولة".



وقد اكتشف المهندسون المشكلة قبل أن يبدأوا في حقن الوقود والعامل المؤكسد في الصاروخ البالغ وزنه 200 طن قبل موعد الإطلاق الذي كان مقررا له الساعة 6.24 مساء اليوم.



وقررت لجنة المنوطة بعملية الإطلاق تأجيل الجدول الزمني للإطلاق. وستحدد اللجنة ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستمضي قدما في الإطلاق اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الصاروخ سيظل منصوبا في منصة الإطلاق حتى اتخاذ القرار المقبل.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إطلاق الصاروخ "نوري" بسبب مشاكل فنية، ففي يونيو من العام الماضي، أجلت كوريا الجنوبية الإطلاق الثاني للصاروخ لمدة 5 أيام بسبب خلل فني في جهاز استشعار خزان العامل المؤكسد في الصاروخ.

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