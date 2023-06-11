بسعر خيالي: بيع حجر ياقوت في مزاد علني بنيويورك

الوكيل الإخباري - أوضحت دار "سوذبيز" للمزادات العلنية أن حجر ياقوت اسمه "إستريلا دي فورا" بيع في نيويورك لقاء 34,8 مليون دولار، مسجلا بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل.
وبيعت "إستريلا دي فورا" وتزن 55,22 قيراطاً هي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، التي طُرحت بدايةً بـ 21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34,8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.
وأوضحت ناطقة باسم "سوذبيز" لوكالة فرانس برس أنّ المشتري هو من الشرق الأوسط، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
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