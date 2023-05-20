السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 10:13 ص

بيع لوحة للفنان الألماني جيرهارد ريختر بمبلغ خيالي في دار سوثبي للمزادات

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الوكيل الإخباري - بيعت لوحة للفنان الألماني جيرهارد ريختر مقابل 21.8 مليون دولار في واحد من مزادات الربيع السنوية بنيويورك في دار سوثبي للمزادات يوم أمس الجمعة.

وقالت متحدثة باسم دار المزادات إن اللوحة "4096 لونا" هي آخر لوحة في سلسلة لوحات الألوان المطلوبة لعام 1974، وكانت أيضا مصدر إلهام لنافذة الفنان الرائعة في كاتدرائية كولونيا.

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وشكلت فكرة لوحات الألوان، مصدر إلهام لريختر عندما شاهد بطاقات نماذج الألوان في محل للطلاء في مدينة دوسلدورف الألمانية. واعتبر بعد ذلك أنها صور مثالية.
وفي أكتوبر 2022، حققت لوحة "192 لونا" نحو 18.1 مليون جنيه استرليني (22.59 مليون دولار) في دار سوثبي بلندن.


ويعد الفنان ريختر (91 عاما) أحد أكثر الفنانين الأحياء تأثيرا على مستوى العالم.

 

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