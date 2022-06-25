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السبت، 25-06-2022 10:00 ص

بسعر خيالي .. مواصفات أغلى وسادة في العالم ! -صورة

الوسادة-الرقيقة


الوكيل الإخباري-في زمن السرعة والتكنولوجيا، أصبح النوم سلعة غالية تطلبها العين وتحتاجها النفس، لكن الفكرة لم تصبح معنوية فقط بل أصبحت مادية أيضًا بعد تصميم أغلى وسادة في العالم من القطن المصري.

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صمم معالج نفسي مقيم في هولندا أغلى وسادة في العالم، بتكلفة 57 ألف دولار (أكثر من مليون جنيه)، مصنوعة من "القطن المصري"، ومغلفة بالحرير، كما أنها مملوءة بمادة غير سامة عبارة عن رغوة لتقوية الذاكرة.


لكن هذه الأقمشة الفاخرة لا تجعل الوسادة الثمينة فريدة من نوعها، بل ترصيعها بـ 24 قيراط من الذهب، الياقوت الأزرق والماس، أربعة منها تصطف على الرمز التجاري، علاوة على ذلك، يأتي القطن الموجود بالداخل من آلة طحن روبوتية.


أخذ تصنيع الوسادة الثمينة 15 عامًا حتى خرجت إلى النور، وتأتي داخل صندوق مخصص حتى لا تتعرض الوسادة الثمينة للسرقة أو النهب خلال توصيلها.


يعتقد مطورو هذه الفخامة المراوغة أنها تجعل الحصول على قسط من النوم أمرًا سهلاً للأشخاص الذين يعانون من الأرق الشديد.

 

 

صدى البلد

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