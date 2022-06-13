خاتم يخبرك بما تريد معرفته عن صحتك وأنماط نومك

الوكيل الإخباري-أطلقت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة "غوتشي"، مؤخراً، إكسسواراً جديداً عبارة عن خاتم شركة "أورا"، المتعقب الصحي الذي يخبرك بما تريد معرفته، وبعض الأشياء التي تفضل عدم معرفتها عن صحتك ولياقتك وأنماط نومك، وذلك في مقابل 760 جنيهاً إسترلينياً فقط.



وأفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أورا" حتى قبل التعاون مع غوتشي، كانت على الطرف الفاخر من سوق أجهزة التعقب الصحية بأسعار تبدأ من 239 جنيهاً استرلينياً. وقد تم إطلاقها في فنلندا وتتوفر مكاتبها في كاليفورنيا، وقد باعت مليون خاتم منذ عام 2015.

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ويحتوي خاتم "اورا"، على مستشعرات صغيرة تشبه الجواهر الخضراء مرصعة على طول الجانب السفلي. وتقيس هذه المستشعرات درجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب اثناء الراحة وتقلباتها، ومعدل التنفس، وكمية النوم وجودته.

ويتم مزج تلك البيانات لمنح المستخدم ثلاث درجات يومية من أصل 100 كنوع من التقييم لمدى استعداد مستخدم الجهاز لمواجهة اليوم، أو مستويات النشاط والنوم، الى جانب عدد من النصائح الشخصية للحفاظ على صحته.



ووفقاً لـ "اورا"، لا يحتاج مستخدمو الخاتم خلعه الا لشحن البطارية اسبوعياً، وهو أكثر دقة في تتبع معدل ضربات القلب من أجهزة أخرى لأنه على الأصبع، أي أقرب إلى الشريان. أما تركيز "إورا" فهو على النوم والشفاء.





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