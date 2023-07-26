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الأربعاء، 26-07-2023 11:32 ص

بشكل لافت للنظر..شاهد شخص يبني منزله فوق صخور أحد الجبال بالسعودية

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة ظهور بيت مبني فوق صخور إحدى الجبال .

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وأظهر الفيديو المنزل المبني بشكل لافت للنظر على صخور ضخمة.


وقد علق صاحب المنزل على كيفية بنائه للمنزل بهذا الشكل، حيث ذكر أن القصة تعود قبل 23 عامًا، وأنه أكمل البرج وفقا لخبرته في مجال الهندسة والمعمار والبناء.


وأضاف المواطن أنه لم يقم بتحطيم أي جزء من الجبل لبناء منزله، وأن هذا كان توفيقا من الله. وقد أثار المقطع تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفكرة المبتكرة.

 

 

 

الهتون 

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